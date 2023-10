Au Tribunal de Ziguinchor, les débats sont actuellement pollués par les supputations sur les liens de parenté entre le juge qui préside l’audience sur le recours introduit par Ousmane Sonko et un adjoint au maire de Ziguinchor.

À Ziguinchor, le Tribunal d’instance abrite, depuis ce matin, l’audience sur la requête de Ousmane Sonko, visant à faire annuler la mesure de radiation des listes électorales le frappant. Cependant, les débats sont, depuis quelques heures, perturbés par une question liée à des liens de parenté entre le Juge et un adjoint au maire de Ziguinchor.

L’agent judiciaire de l’Etat souhaiterait récuser le juge. Les débats en sont devenus tendus. «L’agent judiciaire a interrompu ma plaidoirie et interpellé le juge Faye sur la nécessité d’une réunion à huis-clos dans son bureau pour évoquer son lien de parenté avec un adjoint de Ousmane Sonko. Violent incident et refus du juge», rapporte Me Khoureychi Bâ, avocat de Ousmane Sonko, sur sa page facebook.

Le matin, c’est un tout autre incident qui a perturbé l’audience. En effet, un huissier a été pris en train de filmer la séance avec son téléphone portable. Il a été expulsé de la salle, son smartphone confisqué.