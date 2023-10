L’audience au Tribunal départemental de Ziguinchor se poursuit entre les représentants de l’Etat et les avocats d’Ousmane Sonko, qui demandent qu’il soit rétabli dans ses droits et qu’il puisse participer à la Présidentielle de 2024.

Selon Me Djiby Diagne, il faut encore attendre avant le verdict, mais il devrait tomber d’ici 20 heures. « Le juge a ordonné une suspension de 5 minutes. Il reste encore 5 avocats de notre côté qui doivent plaider. Ensuite, l’AJE va reprendre la parole. Ensuite les avocats de l’administration électorale. Donc, les débats peuvent aller jusqu’à 18 heures avant que le juge ne s’enferme dans son bureau pour prendre une décision. Il faut attendre cette dernière au plus tard vers 20 heures », a-t-il déclaré, rapporte Pressafrik.

Pour rappel, les représentants de l’Etat, après avoir eu connaissance d’un tweet de Madiambal Diagne faisant état d’un adjoint au maire de Ziguinchor qui serait frère avec le juge, ont demandé la suspension de l’audience en évoquant ce motif. Ce que le juge a refusé.

Après vérification par la presse, il n’y a aucun frère du juge comme adjoint au maire de Ziguinchor.

avec sanslimitesn